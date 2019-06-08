رغم الابادة ، الفن الشنگالي ما زال الاقوى و الانقوى

2019/06/08 | 14:17

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- ايزيدي 24 _ تحسين شيخ كالو قبل أحداث اغسطس عام 2014 و هجوم تنظيم داعش الإرهابي على المنطقة ، كانت مدينة شنگال معروفة بخيمة الفن الفلكلوري الأيزيدي و حتى الكوردي بصوت فنانيها الفلكلوريين وصوت شعرائها، حدث تصدع في مؤسسة الفن الشنگالي و لكن لم يستطع تشويه الاغنية الايزيدية الشنگالية و بقيت الاقوى و الأنثى […]

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