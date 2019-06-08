2019/06/08 | 14:18

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- المعلومة/بغداد..أعربت كتلة النهج الوطني، السبت، عن رفضها القاطع للتدخلات الأميركية الفرنسية بالشأن العراقي، مطالبة وزارة الخارجية العراقية باستدعاء السفيرين الأميركي والفرنسي فورا.وقال النائب عن الكتلة حسين العقابي في تصريح لـ/المعلومة/ إن “إعلان الرئيس الفرنسي قبل عدة ايام رفضه إعدام عناصر داعش في العراق مرفوض تماما ويعد تدخلا سافرا في الشأن العراقي”.وأضاف العقابي، […]

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (كتلة نيابية تطالب الحكومة باستدعاء السفيرين الأميركي والفرنسي فورا) نشر أولاً على موقع (المعلومة) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (كتلة نيابية تطالب الحكومة باستدعاء السفيرين الأميركي والفرنسي فورا) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (المعلومة).