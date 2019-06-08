متنبئ جوي:أمطار رعدية في العراق حتى نهاية حزيران

2019/06/08 | 14:19

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- اكد المتنبئ الجوي صادق عطية، السبت، ان التيار الغربي في طبقات الجو العليا سيستمر حتى نهاية شهر حزيران الجاري، فيما توقع هطول امطار رعدية في بعض المناطق.وقال عطية في منشور على صفحته في الفيسبوك إن “هذا الامر يعد مؤشراً على استمرار حالات عــــــدم الاستـقــرار، وهطول زخات من الامطار الرعدية في مناطق غرب وشمــال غرب

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