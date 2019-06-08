لجنة نيابية تستضيف عبد المهدي لمناقشة أزمة السكن

2019/06/08 | 14:20

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بغداد:سومر نيوز

أعلنت لجنة مراقبة تنفيذ البرنامج الحكومي والتخطيط الستراتيجي النيابية، اليوم السبت، أن مجلس النواب سي...

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