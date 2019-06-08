اعتقال خاطفين غربي بغداد

2019/06/08 | 14:20

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- أفادت قيادة عمليات بغداد، السبت، بإلقاء القبض على خاطفين اثنين، غربي العاصمة.

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