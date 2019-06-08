الناتو يعلن استمراره بتدريب القوات العراقية والبيشمركة للسنوات الأربع المقبلة

2019/06/08 | 14:20

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- أعلنت قوات حلف شمال الاطلسي "الناتو"، انها ستستمر بتدريب القوات العراقية والبيشمركة للسنوات الاربع المقبلة.

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