2019/06/08 | 14:22

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد/ خطوة برس أعلنت مديرية مكافحة المتفجرات، اليوم السبت، القبض على أحد المطلوبين ممن شاركوا بجريمة سبايكر في سيطرة أمنية بمنطقة الشعب في بغداد.وذكر بيان للمديرية تلقت “خطوة برس” نسخة منه إن “سيطرة أمنية في الشعب ضبطت بواسطة منظومة ZBV العاملة عجلة نوع متسوبيشي كنتر تحمل منتوج البيض المستورد مخبأ بفاكهة الخيار”.وأضاف البيان

هناك تفاصيل اخرى بخصوص سيطرة أمنية تضبط إرهابيا مشاركا بجريمة سبايكر وكالة خطوة برس.

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