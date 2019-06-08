2019/06/08 | 14:22

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد/ خطوة برس أعلنت مديرية مكافحة اجرام بغداد، السبت، عن القاء القبض على متهم بقضايا الابتزاز ‏الالكتروني في العاصمة، فيما أشارت إلى أن المتهم طلب مبلغ مالي من فتاة مقابل عدم نشر ‏صورها على موقع التواصل الاجتماعي.‏ وذكرت المديرية في بيان تلقت “خطوة برس” نسخة منه، ان “مفارز مكتب مكافحة اجرام ‏الحرية تمكنت، اليوم،

هناك تفاصيل اخرى بخصوص القبض على متهم بقضايا الابتزاز الالكتروني في بغداد وكالة خطوة برس.

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