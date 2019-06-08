2019/06/08 | 14:22

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عمليات بغداد تعلن اعتقال خاطفين اثنين غربي العاصمة

بغداد/...اعلنت قيادة عمليات بغداد، السبت، القاء القبض على خاطفين اثنين، غربي العاصمة.

وقال الناطق باسم العمليات، اللواء سعد معن، في بيان، إن "مفارز استخبارات الشرطة الاتحادية العاملة ضمن وكالة الاستخبارات في وزارة الداخلية ألقت القبض على متهمين اثنين مطلوبان وفق احكام المادة 422 خطف غربي العاصمة".

وأضاف معن، أن "هذه العملية نفذت بناءً على اعترافات متهمين سابقين تم القاء القبض عليهم من ضمن أفراد العصابة، حيث اتخذت الإجراءات القانونية بحقهما وإحالتهما الى جهة الطلب".انتهى1

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