العلماء يجدون وسيلة لخفض ضغط الدم

2019/06/08 | 14:27

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- المعلومة/بغداد..توصل العلماء إلى ان النوم غير الكاف ليلا والنوم السيئ يؤدي إلى زيادة في ضغط الدم، وفقا لعلماء من جامعة أريزونا.وبينت دراسة نشرت على الموقع الإلكتروني لمجلة Psychosomatic Medicine هذا الاستنتاج بإجراء تجربة شملت 300 شخص تتراوح أعمارهم بين 21 و 70 عامًا لم يشتكوا من مشاكل في القلب.كان المشاركون يرتدون جهازًا […]

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