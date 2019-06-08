الاعرجي يدعو القوى السياسية لإطلاق يد عبد المهدي لتجنب تكرار سيناريو صيف 2014

2019/06/08 | 14:29

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بغداد اليوم _ بغداد

دعا نائب رئيس الوزراء السابق، بهاء الاعرجي، السبت (8 حزيران 2019)، القوى السياسية الى اطلاق يد رئيس مجلس الوزراء عادل عبد المهدي، باختيار الوزراء الأمنيين، لتجنب تكرار ازمة ظهور داعش واسقاطه مدناً عراقية.

وقال الاعرجي في بيان تلقته (بغداد اليوم)، إن "الأحداث والظروف التي كانت سائدة قبل دخول تنظيم داعش، في عام 2014 وإسقاطه أربع محافظات عراقية بصيف العام نفسه، هي ذاتها التي تتصدر المشهد العراقيّ في الوقت الحاضر، لذلك على جميع القوى السياسيّة الإعتبار مما حصل لتجنّب ما قد يحصل".

وأوضح أن "تجنب ذلك يتم من خلال تناسي الخلافات الشخصيّة والحزبيّة وإطلاق يد رئيس الوزراء باختيار الوزراء الأمنيين، وكذلك العمل على تقديم الخدمات للعراقيين، وفوق كلّ ذلك النأي بالنفس لكي لا يكون العراق جزءاً من الأزمة الأمريكية الإيرانية".

واشار الى أنه "على الجميع أن يعلم أن لدى جميع المنظمات الإرهابيّة ومنها داعش، خيوط دولية تعمل على توجيهها وفقاً لمصالحها".

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وقالت رجب، لـ(بغداد اليوم) إننا، "مع صرف

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وقال الموسوي في بيان تلقته (بغداد اليوم)، إن "تأخ

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