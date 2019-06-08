العراق يتسلم 1100 “داعشي” من “قسد”

2019/06/08 | 14:31

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- المعلومة/بغداد..أعلن مدير الاستخبارات العسكرية العراقية، رئيس مركز تبادل المعلومات الرباعي، اللواء الركن، سعد مزهر العلاق، السبت، عن تسلم العراق أكثر من 1100 عنصر بتنظيم “ داعش” الإجرامي من قوات سوريا الديمقراطية “قسد” لغاية نهاية ايار الماضي.وقال العلاق في حوار مع صحيفة “القدس العربي” واطلعت عليه /المعلومة/، إنه مديريته “تتابع وتشترك في عملية استلام […]

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