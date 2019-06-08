مؤسسة ملتقى العلم والدين الثقافية في ميسان تطلق مشروع فتية الإمام الجواد (ع) للأشبال

2019/06/08 | 14:32

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- باشر فرع مؤسسة ملتقى العلم والدين الثقافية في ميسان يوم الجمعة الخامس عشر من آذار 2019 بمشروع فتية الإمام الجواد (ع) لأشبال المؤسسة.هو من أحد المشاريع المركزية للمؤسسة التي أطلقها قسم التخطيط والتدريب بمشاركة (30) شبل من أشبال روابط المؤسسة في مركز محافظة ميسان.حيث ذكر مدير البرنامج الأستاذ علي الدلفي أن برنامج الافتتاح …

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