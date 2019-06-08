قيادة شرطة النجف تقرر منع السباحة في شاطئ الكوفة

2019/06/08 | 14:34

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

قررت قيادة شرطة النجف الأشرف، منع السباحة في شاطئ الكوفة.

وذكر بيان لاعلام الشرطة ان "قائد شرطة محافظة النجف الاشرف والمنشآت العميد محسن كامل الجابري، تفقد شاطىء الكوفة وعدد من الأماكن على ضفاف النهر.

وأضاف البيان، أن "قائد شرطة النجف تفقد شاطىء الكوفة وأطلع على ارتفاع مناسيب المياه في النهر وتفقد الجسر الحديدي في الكوفة كما زار سدة العباسية وحث ضباط ومنتسبي الشرطة النهرية على مراقبة ارتفاع منسوب المياه".

وأكد ان "قائد شرطة وجه بمنع السباحة في جميع الأماكن من أجل الحفاظ على أرواح المواطنين ومراقبة ضفاف النهر وتسيير الدوريات النهرية لحماية المواطنين".

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