بسبب قطع الاموال.. العراق مهدد بالغياب عن بطولة العالم للمواي تاي

2019/06/08 | 14:34

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- المعلومة/ خاص ..باتت مشاركة المنتخب الوطني للعبة المواي تاي، في بطولة العالم بتايلند، مهددة بالالغاء بسبب قطع الاموال على الاتحاد العراقي من قبل وزارة الشباب والرياضة.وقال مصدر في اتحاد المواي تاي العراقي في تصريح لـ/ المعلومة/ إن “ابطال العراق مهددون بالغياب عن بطولة العالم للمواي تاي التي ستجري في تايلند وبمشاركة رياضين من […]

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