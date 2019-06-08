نائب: عبد المهدي غير قادر على تجاوز التاثيرات الخارجية وضعيف الادارة

2019/06/08 | 14:35

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- سياسية- كلكامش برس؛ قال النائب جواد الموسوي ان “رئيس مجلس الوزراء عادل عبد المهدي غير قادر على تجاوز التأثيرات الخارجية وانه ضعيف الادارة.وذكر الموسوي في بيان ان “نأخر دولة رئيس الوزراء السيد عادل عبد المهدي في حسم و ارسال مرشحيه لباقي كابينته الوزارية لهو خرق واضح للدستور ودلالة على ضعف كبير في ادارته وتصديه للمسؤولية

واضاف ان ” ثبت في اكثر من موضع ومناسبة عدم قدرة دولة رئيس الوزراء على تجاوز تاثيرات الدول المجاورة وضعف في ادارة حازمة لهذا الموضوع ومواضيع اخرى مثل موضوع ادارة اقليم كردستان “.

وبين ان “السلطة التشريعية البرلمانية قادرة على حسم اختيار ماتبقى من الكابينة الوزارية خلال اسبوع واحد فقط فيما لو تم ارسال ٣ الى ٥ مرشحين من قبل رئاسة الوزراء لكل وزارة”.

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