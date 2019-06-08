بطلها نقيب.. احباط عملية هجوم انتحاري شرقي ديالى

2019/06/08 | 14:36

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- العهد نيوز - ديالى

أعلن قائد شرطة ديالى اللواء فيصل العبادي، احباط هجوم انتحاري بحزام ناسف شرقي محافظة ديالى.





وقال العبادي في تصريح صحفي تابعته "العهد

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