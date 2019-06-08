صادقون: اعتراض امريكا على إحالة قائد عمليات نينوى الى التقاعد تدخل سافر

2019/06/08 | 14:36

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- العهد نيوز - بغداد

دعا النائب عن تحالف البناء محمد البلداوي، الحكومة العراقية ووزارة الخارجية باصدار قرار حازم تجاه استمرار تدخلات السفارة الأميركية في الشأن العراقي،

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