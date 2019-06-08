2019/06/08 | 14:38

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- تمكنت مفارز استخبارات الشرطة الاتحادية ، اليوم السبت ، من القبض على متهمين اثنين بجرائم خطف غربي العاصمة بغداد .

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