عالية نصيف تدعو السيد مقتدى الصدر الى محاسبة من قاموا بنشر أنشودة في غاية السخف حاولوا من خلالها الإساءة الى السيد نوري المالكي

2019/06/08 | 14:40

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- دعت النائبة عالية نصيف زعيم التيار الصدري السيد مقتدى الصدر الى محاسبة من قاموا بنشر أنشودة في غاية السخف حاولوا من خلالها الإساءة الى السيد نوري المالكي والإساءة في نفس الوقت الى ابناء الخط الصدري .

وقالت في بيان اليوم ” ان بعض المنحطين اخلاقياً انتجوا أنشودة في غاية السخف مليئة بالشتائم الموجهة الى زعيم ائتلاف دولة القانون السيد نوري المالكي، والمؤسف ايضاً ان الشخص الذي كتب هذه الانشودة الهابطة أساء أيضا الى أبناء الخط الصدري من خلال الإيحاء بأنهم كانوا في وقت من الاوقات يستخدمون السيارات التي تسمى (بطة) ويخطفون الاشخاص ويضعونهم في صندوقها الخلفي، والمنشد الفاشل يتباهى بهذه الأشياء “.

وأضافت نصيف :” نحن لسنا ضد جهة أو حزب، بل نحترم كل من يخدم العراق ويساهم في تثبيت دعائم الأمن والاستقرار وتقديم الخدمات للجميع، لكننا نأسف لحال البعض ممن يسجلون أناشيد مليئة بالتحريض والشتائم، أين نحن من التقدم الحاصل في أبسط دول المنطقة؟ متى نتطور ويعيش شعبنا كما تعيش بقية الشعوب؟ متى نطور أنفسنا ونرتقي بتفكيرنا ونثقف انفسنا؟ متى نشعر بأننا تقدمنا خطوة واحدة الى الأمام؟ “.

وتابعت :” نأمل ان يتفضل السيد مقتدى الصدر بمتابعة هذه القضية، ولا نريد فقط محاسبة من قام بهذا العمل، بل نأمل ان يتم منع كافة الاناشيد التي تحتوي على شتائم وتهديدات وتباهي بالقوة والأسلحة وغيرها، كما نأمل ان يتركز اهتمامنا في المرحلة الحالية على نشر الوعي بين الجماهير وتثقيف الناس البسطاء وجعلهم يدركون بأن العالم من حولهم يختلف تماماً “.

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