لسنا بينَ فَكَّي كمّاشه !!

2019/06/08 | 14:42

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- كتب / رائد عمر العيدروسي… ينبغي الإلتفات اولاً ليس الى الخلف فحسب , وإنما الى كلّ الإتجاهات وبنظرةٍ فاحصة ومتساوية , ثمّ ثانياً التأمّل في السرّ ” شبه المكشوف ” في تزامن وتوقيت الضَرَبات المباغتة والمتكررة لداعش ” ضدّ القوات الأمنيّة ” وعن كثب وبالقرب من العاصمة وفي مناطقٍ أخريات , وبينَ ومع هذا التزامن […]

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