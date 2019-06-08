2019/06/08 | 14:42

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

مصدر الفيديو: Z87rn3Ow154

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (شاهد بالفيديو.. ماذا قال الشاعر حكيم الفريجي في قصيدته عن #الام برنامج شهكة عشك) نشر أولاً على موقع (قناة الرشيد) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (شاهد بالفيديو.. ماذا قال الشاعر حكيم الفريجي في قصيدته عن #الام برنامج شهكة عشك) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (قناة الرشيد).