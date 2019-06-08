2019/06/08 | 15:13

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- أعلنت اللجنة الأمنية في محافظة الديوانية عن نجاح الخطة الأمنية التي طبقت خلال عيد الفطر المبارك.وقال رئيس اللجنة الأمنية العليا في محافظة الديوانية المحافظ , سامي الحسناوي , في بيان تلقت النعيم نيوز نسخة منه , أن الخطة الخاصة بعيد الفطر المبارك سجلت نجاح بعد تطبيقها من قبل شرطة المحافظة دون تسجيل حوادث أمنية …

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (الديوانية تعلن نجاح الخطة الأمنية خلال أيام العيد .. دون خروقات) نشر أولاً على موقع (النعيم نيوز) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (الديوانية تعلن نجاح الخطة الأمنية خلال أيام العيد .. دون خروقات) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (النعيم نيوز).