حمدى عبد العزيز - ملاحظة علي هامش مشهد فضائي

2019/06/08 | 15:15

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- #حمدى_عبد_العزيز فى صباح اليوم التالى للإعتداء الإرهابى الجبان على الجنود والضباط من أبناء الشعب المصرى فى شمال سيناء فوجئنا بكل القنوات الفضائية تضع "هشتاج" (الداخلية تثأر لشهدائها) وذلك كشعار علي أسفل يمين الشاشة ..وهذا يثير ملاحظات مهمة حول الخطاب الإعلامي المهيمن إذاء حدث يهم جميع أبناء الشعب المصري الذين قاموا في صبيحة أول أيام عيد الفطر علي صدمة وقوع هجوم إرهابي جبان واستشهاد عدد من الجنود والضباط م......

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