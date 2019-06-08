2019/06/08 | 15:15

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- #محيي_الدين_محروس منذ انطلاقة الثورة السورية السياسية كتبت عن أهمية سلمية الثورة، خاصةً بعد بدايات التلويح بحمل السلاح.وكوني إنسان غير عسكري، استشهدت بالمختصين العسكريين على المستوى العالمي، ودراساتهم حول خطر حمل السلاح، ومنها خطر عدم ضمان نجاح الثورة المسلحة، واستمرارها في الحد الأدنى لعشر سنوات! يكمن عدم ضمان نجاح الثورة المسلحة في التفوق للأنظمة من حيث السلاح والتدريب والإمكانيات الاختصاصية.من المع......

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (#محيي الدين محروس - نداء وطني) نشر أولاً على موقع (الحوار المتمدن) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (#محيي الدين محروس - نداء وطني) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (الحوار المتمدن).