حمدى عبد العزيز - محاولة للقراءة والربط بين الأحداث

2019/06/08 | 15:15

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- #حمدى_عبد_العزيز في زيارة ترامب لبريطانيا محاولة لتحقيق ثلاث ضربات تحقق المصالح الأمريكية ..أولها / دعم اتجاه البريكست البريطاني (الخروج من الإتحاد الأوربي) في مواجهة تراجع مؤيديه في صفوف الشعب البريطاني ، وتصاعد قوة التيار السياسي المناهض للبريكست ، وذلك عبر الإعلان عن إبرام معاهدة تجارية بين البلدين تخلق سوقاً مشتركة بينهما بحيث تشكل عوضاً عن الخروج البريطاني من أوربا ،ومن ثم الدعم الصريح لبوريس ......

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