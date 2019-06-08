صالح يؤكد لوزير خارجية ألمانيا أهمية تنسيق المواقف مع الدول الأوروبية بشأن أزمات المنطقة

2019/06/08 | 15:17

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- النور نيوز / بغداد

استقبل رئيس الجمهورية برهم صالح، اليوم السبت، وزير الخارجية الالماني هايكو ماس والوفد المرافق له، حيث أكد أهمية تنسيق المواقف مع الدول الاوروبية بشأن ازمات المنطقة.





وذكر بيان لمكتبه تلقى “النور نيوز” نسخة منه، ان “الرئيس صالح أكد اهمية تعزيز العلاقات بين البلدين، واستثمار الفرص المتاحة لتوطيد التعاون الثنائي تحقيقاً للمصالح المشتركة، خصوصاً في القطاعات الاقتصادية والصناعية، مشيداً بجهود التحالف الدولي في دعم العراق بمختلف المجالات ومساندة المانيا للشعب العراقي، خاصة في مجال اعادة النازحين وتقديم المساعدة لهم”.





وأعرب الرئيس، عن “رغبة العراق الجادة بضرورة تنسيق المواقف مع الدول الأوروبية بشأن العديد من القضايا المهمة والتطورات على الساحتين الاقليمية والدولية” ، مجدداً “موقف العراق الثابت تجاه ازمات المنطقة”.





وأوضح رئيس الجمهورية، ان “تأسيس النظام الاقليمي المستقر، وتعزيز التكامل الدولي الإيجابي، والاعتراف بالمصالح المتبادلة هو السبيل لابعاد البلاد والمنطقة عن شبح الصراعات”.





وأضاف، ان “العراق جزء أساسي من عمقه العربي والإسلامي، ولا يمكن التخلي عن مسؤوليات هذا الدور وفق مبدأ المصالح المتبادلة والمتشاركة في تحقيق الأمن والسلم بالمنطقة”، مبيناً “سنستمر في توحيد الجهود الرامية الى اعتماد لغة الحوار البنّاء، والابتعاد عن منطق التدخل بشؤون الدول”.





وأشار صالح، الى “أهمية دور ألمانيا في دعم جهود تحقيق السلام وتخفيف حدة التوتر في المنطقة حتى تنعم شعوبها بمستقبل افضل ومزدهر”.





بدوره، جدد ماس، “التزام الحكومة الالمانية بدعم العراق في المجالات كافة، وحرصها على المضي بتوسيع آفاق التعاون الثنائي بين البلدين”، مشيداً “بدور العراق المحوري من اجل تعزيز اسس السلام والأمن والاستقرار”.

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