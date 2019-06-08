نائب يكشف عن جمع تواقيع لدرج “الانفلات الأمني” في ديالى على جدول أعمال جلسة البرلمان

2019/06/08 | 15:17

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- النور نيوز / بغداد

كشف النائب عن محافظة ديالى رعد الدهلكي، عن جمع تواقيع لدرج قضية “الانفلات الأمني” في ديالى وغيرها على جدول أعمال جلسة البرلمان المقبلة، فيما دعا إلى إرسال قوات من بغداد لإنهاء “حالة الفوضى”.

وقال الدهلكي في بيان تلقى “النور نيوز” نسخة منه، “ندين فرض المليشيات والعصابات المسلحة سطوتها على القانون، إذ منعت تلك الجهات القادة الأمنيين من إجراء أية تغييرات للمسؤولين المحليين على المناطق التي تسيطر عليها وهذا يدل على قوة هذه المجاميع الخارجة عن القانون وضعف القرار الأمني من قبل المسؤولين عنه في الحكومة الاتحادية”.

وأضاف، ان “ضعف القرار الأمني جاء بسبب المحاباة والمجاملات السياسية على حساب أرواح المواطنين، الأمر الذي شجع تلك الجهات المنفلته بالمضي في أعمالهم التخريبية والعدائية ضد المواطنين”.





وتابع، ان “ما يجري في ديالى هو مخطط جديد لتقويض الأمن والاستقرار وإعادة مسلسل القتل والتشريد والتهجير الذي اجتاح هذه المحافظة أعوام ٢٠٠٦ و٢٠٠٧ الأمر الذي سيقود المحافظة نحو الهاوية هي وباقي المحافظات الأخرى مما سيعيد الفوضى لها ويهدر جميع التضحيات والجهود المضنية خلال السنوات الماضية لإعادة الاستقرار والسلام اليها”.

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