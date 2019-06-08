مقتل ضابط ومدني بتفجير جنوب غربي كركوك

2019/06/08 | 15:18

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- النور نيوز / بغداد

قتل ضابط برتبة رائد ومدني، بانفجار عبوة ناسفة جنوب غربي كركوك.





وقال مصدر امني للنور نيوز، ان “عبوة ناسفة انفجرت بالقرب من قرية الحمدونية التابعة لقضاء الحويجة جنوب غربي كركوك استهدفت عجلة تابعة للفرقة الثالثة الشرطة الاتحادية قبل ظهر اليوم السبت”.





وتابع، ان “الحادث اسفر عن استشهاد احد معاوني أمري الأفواج التابعة للواء 12 (الرائد أحمد هادي حمود)، فضلا عن استشهاد مدني كان قريب من منطقة الحادث”.





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