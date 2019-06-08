الاتحاد الوطني الكردستاني يكشف عن أسماء المرشحين لمنصب محافظ كركوك

2019/06/08 | 15:18

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

قال عضو الاتحاد الوطني الكردستاني محمود خوشناو في تصريح، ان الاتحاد شكل قبل قليل، لجنة ثلاثية تضم كلا من النائب الأول لسكرتير الاتحاد كوسرت رسول، وبافل طالباني، وعضو المكتب السياسي أرسلان بايز، للتفاوض مع الديمقراطي الكردستاني لحل عقدة منصب محافظ كركوك.

وأضاف انه من المحتمل أن يعقد اجتماع بين وفدي الاتحاد والديمقراطي الكردستانيين لمناقشة مسألة منصب محافظ كركوك ومشاركة الاتحاد في مراسم تأدية القسم لنيجرفان بارزاني رئيسا لإقليم كردستان.

وتابع ان الاتحاد الوطني رشح شخصيتين فقط لتولي منصب محافظ كركوك هما النائب السابق خالد شواني والمدير السابق لشرطة كركوك اللواء جمال طاهر.

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