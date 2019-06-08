الانبار تسوق 113 ألف طن من محصول الحنطة 

2019/06/08 | 15:18

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- المعلومة/ بغداد..أعلن رئيس لجنة الزراعة في مجلس محافظة الانبار، فرحان محمد الدليمي، السبت، عن تسويق أكثر من 113 ألف طن من محصول الحنطة لهذا الموسم.وقال الدليمي لـ /المعلومة/ إن “مزارعي محافظة الانبار قاموا بتسويق 113 الف طن من محصول الحنطة حتى الان ومن المتوقع ان يصل معدل التسويق لنحو 200 الف طن للمرة […]

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