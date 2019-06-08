2019/06/08 | 15:18
(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق)- المعلومة/ بغداد..
أعلن رئيس لجنة الزراعة في مجلس محافظة الانبار، فرحان محمد الدليمي، السبت، عن تسويق أكثر من 113 ألف طن من محصول الحنطة لهذا الموسم.
وقال الدليمي لـ /المعلومة/ إن “مزارعي محافظة الانبار قاموا بتسويق 113 الف طن من محصول الحنطة حتى الان ومن المتوقع ان يصل معدل التسويق لنحو 200 الف طن للمرة […]
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أعلن رئيس لجنة الزراعة في مجلس محافظة الانبار، فرحان محمد الدليمي، السبت، عن تسويق أكثر من 113 ألف طن من محصول الحنطة لهذا الموسم.
وقال الدليمي لـ /المعلومة/ إن “مزارعي محافظة الانبار قاموا بتسويق 113 الف طن من محصول الحنطة حتى الان ومن المتوقع ان يصل معدل التسويق لنحو 200 الف طن للمرة […]
ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (الانبار تسوق 113 ألف طن من محصول الحنطة ) نشر أولاً على موقع (المعلومة) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.
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