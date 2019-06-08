ازدياد فرص الاستثمار في ذي قار

2019/06/08 | 15:22

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- أعلن نائب رئيس هيئة استثمار ذي قار الدكتور محمد تركي، اليوم السبت ، أن فرص الاستثمار في تزايد مستمر في المحافظة.وقال تركي للنعيم نيوز , ” إن فرص الاستثمار في تحسن وتزايد مستمر حيث الفرص الاستثمارية حتى الآن 230 فرصة متنوعة في المحافظة ” .وبين , ” أن هذه الفرص الاستثمارية تزداد يوماً …

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