باريس سان جيرمان يقدم عرضاً ضخماً لضم دي ليخت

2019/06/08 | 15:24

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

دخل باريس

سان جيرمان في مفاوضات جديدة مع مسؤولي أياكس الهولندي

بهدف الاتفاق على التعاقد مع اللاعب ماتياس دي ليخت خلال سوق

الانتقالات الصيفية الحالية.

وذكرت صحيفة “سبورت” الإسبانية اليوم أن باريس سان جيرمان قدم

خلال المفاوضات الأخيرة عرضاً ضخماً للتوقيع مع دي ليخت مقابل

راتب سنوي بقيمة 15 مليون يورو وعقد لخمس سنوات.

وأفادت هذه المعلومات أن بطل الدوري الفرنسي قدم عرضاً بقيمة

تصل إلى 90 مليون يورو لشراء ماتياس دي ليخت من أياكس ، ليتفوق

على العرض الذي قدمه برشلونة بقيمة

75 مليون يورو.

وأشارت الصحيفة أن العرض المقدم من جانب فريق العاصمة

الفرنسية يتفوق بنسبة الضعف على العرض الذي قدمه نادي

برشلونة ، حيث تقدر قيمة الراتب السنوي بين خمسة وسبعة

ملايين يورو.

وتؤكد العديد من التقارير أن الصراع على المدافع الهولندي

البالغ من العمر 19 عاماً أصبح محصوراً بين برشلونة وباريس سان

جيرمان ، والذي يحاول الانتقام من العملاق الكتلوني باتمام هذه

الصفقة.

ويحاول برشلونة إقناع دي ليخت بالانتقال إليه خلال الصيف الجاري

من خلال اللاعب فرينكي دي يونج ، والذي حث زميله السابق على

ضرورة الانتقال إلى ملعب كامب نو ورفض العروض الأخرى.

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