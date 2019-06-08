2019/06/08 | 15:24

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السهيل يستنكر الإعتداء على أحد معلمي آمرلي ويطالب الداخلية بالقبض على الجناة

دعا وزير التربية والتعليم وكالة قصي السهيل، السبت، وزارة الداخلية

الى التحقيق بوفاة احد معلمي صلاح الدين بعد الاعتداء عليه، فيما

اعتبرت المعلم المتوفى “شهيدا”.وقالت الوزارة في بيان ان “وزير التربية وكالة قصي السهيل استنكر

الاعتداء السافر على احد معلمي صلاح الدين قضاء امرلي مما ادى

الى وفاته والذي يعد خرقا كبيرا ، وتجاوزا خطيرا على بناة

الاجيال”، مشددا على “ايلاء هذا الملف الاهتمام الكافي كون المعلمين

والمدرسين يمثلون خطا احمرا لا نقبل بالتجاوز عليه” .ودعا السهيل وزارة الداخلية، الى “كشف الحقائق والقاء القبض على

الجناة”، مبينا ان “الشهيد ناظم جواد موسى مدير متوسطة الصمود في قضاء

امرلي احد افضل مدراء مدارس المحافظة لما يتميز به من امانة في العمل

ومهنية عالية ونزاهة وحرص على اداء الامانة المناطه به”.

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