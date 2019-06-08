2019/06/08 | 15:24

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الأعرجي يحذر من ظهور "داعش" مجدداً بسبب الخلافات الشخصيّة والحزبيّة!

بغداد/..



حذر نائب رئيس الوزراء السابق بهاء الأعرجي، اليوم السبت، من ظهور تنظيم داعش الارهابي مجدداً، بسبب الخلافات الشخصيّة والحزبيّة.

وقال الأعرجي في بيان صحفي، تلقته "عين العراق نيوز"، ان "الأحداث والظروف التي كانت سائدة قبل دخول تنظيم داعش الإرهابيّ في عام ٢٠١٤ وإسقاطه أربع محافظات عراقية، هي ذاتها التي تتصدر المشهد العراقيّ في الوقت الحاضر".

وبين انه "على جميع القوى السياسيّة الإعتبار مما حصل لتجنّب ما قد يحصل وذلك من خلال تناسي الخلافات الشخصيّة والحزبيّة وإطلاق يد رئيس الوزراء باختيار الوزراء الأمنيين، وكذلك العمل على تقديم الخدمات للعراقيين، وفوق كلّ ذلك النأي بالنفس لكي لا يكون العراق جزءاً من الأزمة الأمريكية الإيرانية".

وشدد نائب رئيس الوزراء السابق انه "على الجميع أن يعلم أن لدى جميع المنظمات الإرهابيّة ومنها داعش، خيوط دولية تعمل على توجيهها وفقاً لمصالحها".انتهى3

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