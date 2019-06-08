الإعلام الأمني تعلن حصيلة انفجار السعدونية في كركوك

2019/06/08 | 15:24

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- أفادت خلية الإعلام الأمني، السبت، حصيلة بانفجار قرية السعدونية في محافظة كركوك.

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