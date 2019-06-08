تركيا تعلن مقتل 43 من عناصر حزب العمال منذ بدء العملية العسكرية بشمال العراق

2019/06/08 | 15:24

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- أعلنت تركيا مقتل 43 مسلحا منذ بدء العملية العسكرية التركية ضد عناصر حزب العمال الكردستاني في شمال العراق، قبل 13 يوما.

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