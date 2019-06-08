«قسد» تُسلم العراق 1100 عنصر من داعش للعراق

2019/06/08 | 15:24

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- رصد ـ الحل العراق أعلن #مدير #الاستخبارات العسكرية العراقية، ورئيس مركز تبادل المعلومات #الرباعي، #سعد_مزهر العلاق، عن تسلّم #العراق أكثر من 1100 عنصر بتنظيم “#داعش”، من #قوات_سوريا_الديمقراطية “قسد” لغاية نهاية […]

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