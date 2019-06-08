2019/06/08 | 15:28

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بابل/ خطوة برس افادت قيادة شرطة بابل، اليوم السبت، بأن تم القبض على 9 مطلوبين بقضايا جنائية مختلفة في مناطق المحافظة.وقالت القيادة في بيان صحفي تلقت “خطوة برس” نسخة منه إنه “تمكنت مفارزنا الامنية من القاء القبض على ( ٩ ) مطلوبين للعدالة بقضايا جنائية ومواد قانونية أخرى مختلفة في مناطق متفرقة من المحافظة”.

هناك تفاصيل اخرى بخصوص القبض على 9 مطلوبين بقضايا جنائية مختلفة في بابل وكالة خطوة برس.

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