العثور على جثة رجل غربي الحلة

2019/06/08 | 15:30

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- عثرت دورية تابعة لشرطة بابل على جثة رجل في الأربعينات من عمره ملقاة على ضفة احد المبازل في ناحية ابي غرق غربي الحلة.وقال مصدر في شرطة بابل”ان دورية تابعة لشرطة بابل عثرت على جثة رجل في الأربعينات من عمره ملقاة على ضفة بزل في ناحية ابي غرق غربي الحلة لا تحمل اية اثار او […]

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