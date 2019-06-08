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حصيلة قتلى العاصفة الرملية في الهند ترتفع إلى 26 شخصاً


حصيلة قتلى العاصفة الرملية في الهند ترتفع إلى 26 شخصاً
2019/06/08 | 15:30
(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق)- مع إصابة 57 بجروح

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