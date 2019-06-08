نائب عن دولة القانون يحذر من افتعال ’’بعثيين’’ أزمة بين ائتلافه والتيار الصدري ويحدد طريقة محتملة

2019/06/08 | 15:30

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

بغداد اليوم- بغداد

حذر النائب عن ائتلاف دولة القانون، عبد الاله النائلي، السبت (8 حزيران 2019)، من دخول ’’شخصيات بعثية’’ لافتعال أزمة بين انصار التيار الصدري، وائتلاف دولة القانون، بعد ’’تحريض’’ ابو اسد الياسري، على قتل زعيم التيار، مقتدى الصدر.

وقال النائلي، في حديث لـ (بغداد اليوم)، إن "موقع التواصل الاجتماعي، فيسبوك، مفتوح للجميع، وغير متابع ومراقب من قبل الاجهزة الأمنية وقد يستغل بعض المتربصين البعثيين الأزمة بين التيار الصدري ودولة القانون".

وبين، أن "الاطراف البعثية قد تعلق في وسائل التواصل الاجتماعي لتزيد من الفتنة ويحصل صراع يأجج المشكلة"، مؤكداً أن "العقلاء من الطرفين هم من يحتوون هذه المشكلة كي لا نسمح للمتصيدين بالماء العكر أن يستغلوا هذا الوضع".

وتابع قائلاً: "واضح جداً هنالك من يعلق لزيادة المشكلة، وبالتالي يجب على الكتل السياسية أن تمحي المشكلة وان تصدر بيانات وتعالجها قانونيا، مادامت تتعلق بالنشر في وسائل التواصل الاجتماعي".

وكان ائتلاف دولة القانون قد أصدر، الاثنين (4 حزيران 2019)، بياناً توضيحياً بشأن تحريض "أبو اسد الياسري"، على قتل زعيم التيار الصدري، مقتدى الصدر.

وذكر المتحدث باسم الائتلاف بهاء الدين النوري في البيان "نؤكد استنكارنا لما نسب للمدعو ابو اسد الياسري من كلام غريب ومستهجن في موقع التواصل الاجتماعي (فيس بوك) والذي احتوى عبارة تهجم واساءة غير مقبولة على الاطلاق بحق سماحة السيد مقتدى الصدر".

وأوضح البيان أن "الياسري ليس له صلة بمكتب دولة القانون او بمكتب رئيس الائتلاف، لذا فأن المدعو يتحمل مسؤولية ما نسب اليه في حال تأكد ذلك"، مؤكداً أن "منهج دولة القانون يتقاطع تماما مع هذا الرأي اللا مسؤول".

وكان تحالف سائرون، قد أعلن الاثنين، التحرك لرفع دعوى قضائية ضد (ابو اسد الياسري) بتهمة التحريض على قتل زعيم التيار الصدري مقتدى الصدر.

وقال النائب عن كتلة سائرون جواد الموسوي في بيان " من منطلق المسؤولية اتكفل بإقامة دعوى قضائية رسمية ضد المدعو ( نوفل عبدالمحسن خلف غانم ) المسمى (ابو اسد الياسري) بالإساءة والتحريض على القتل للمصلح الوطني القائد السيد مقتدى الصدر اعزه الله على مواقع التواصل الاجتماعي".

والياسري شخصية تنشط على مواقع التواصل الاجتماعي ويعرف نفسه على انه من المنتمين لائتلاف دولة القانون بزعامة نوري المالكي.

وكانت عائلة نوفل الياسري المعروف بـ"أبو أسد"، قد طالبت في وقت سابق من اليوم الثلاثاء، زعيم التيار الصدري مقتدى الصدر بالتدخل الفوري لحل الازمة التي حصلت نتيجة تغريدات "مسيئة" بحقه، فيما دعته الى الصفح عن ابنهم.

وذكرت عائلة الياسري في بيان: "نناشد السيد مقتدى الصدر بالتدخل لحل ازمة التغريدات المسيئة بحق السيد الصدر والتي نشرها الياسري على الفيسبوك".

واردفت بالقول، ان "منزل الياسري تعرض الى هجوم مسلح"، داعية الصدر الى "التدخل شخصيا لحل هذا الموضوع".

وأكدت، ان "ولدهم قد اخطأ وعلى الصدر الصفح عنه واصدار بيان او رسالة من السيد الصدر تحقن دماءه ودماء اهله".

بغداد اليوم - بغداد

رأى القيادي في ائتلاف "النصر"، عقيل الرديني، السبت (8 حزيران 2019)، أن نجاح المجلس الأعلى لمكافحة الفساد برئاسة رئيس مجلس الوزراء، مرتبط بضرب كبار الفاسدين وإعلان النتائج أمام الرأي العام، مؤكداً ان الملفات ما تزال عل

بغداد اليوم - ديالى

حذر النائب احمد مظهر، السبت، 08 حزيران، 2019، مما اسماها مغامرات امنية داخل ديالى، تهدد تقويض أمن مليون و500 الف مدني وهو عدد سكان المحافظة.

وقال مظهر في حديث لـ( بغداد اليوم) إن، "الاوضاع الامنية في ديالى هي الافضل على م

بغداد اليوم- ديالى

قالت عضو مجلس النواب، النائب غيداء كمبش، السبت (8 حزيران 2019)، إن نسبة أبناء المناطق المحررة في المنظومة الأمنية لا تتعدى الـ 1%.

وأضافت كمبش في حديث لـ (بغداد اليوم)، أنها "زارت العديد من المدن والقرى المحررة في د

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه ( نائب عن دولة القانون يحذر من افتعال ’’بعثيين’’ أزمة بين ائتلافه والتيار الصدري ويحدد طريقة محتملة) نشر أولاً على موقع (بغداد اليوم) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان ( نائب عن دولة القانون يحذر من افتعال ’’بعثيين’’ أزمة بين ائتلافه والتيار الصدري ويحدد طريقة محتملة) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (بغداد اليوم).