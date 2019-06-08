“بالصور”.. غرق مقاهي في كربلاء جراء ارتفاع مناسيب نهر الفرات

2019/06/08 | 15:31

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- كربلاء: يس عراق تعرضت اجزاء من المقاهي في محافظة كربلاء، الى الغرق اثر ارتفاع مناسيب المياه في نهر الفرات.

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