مرور ذي قار تباشر بتثبيت لوحات المركبات الخصوصي

2019/06/08 | 15:31

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- أعلن مديرية مرور ذي قار وصول 1500 لوحة تسجيل مزدوجة لمركبات الأجرة ومن المتوقع بعد عيد الفطر تصل لوحات المركبات الخصوصي .وقال العميد علاء طه , للنعيم نيوز , إنه ” لقد وصلت إلى ذي قار 1500 لوحه تسجيل مزدوجة تم تثبيتها على المركبات .وأشار , ” إلى قرب استلام لوحات تسجيل مركبات …

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