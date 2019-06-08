رئيس الجمهوية برهم صالح يستقبل وزير الخارجية الألماني هايكو ماس والوفد المرافق له

2019/06/08 | 15:33

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

اكد رئيس الجمهورية برهم صالح اهمية تعزيز العلاقات بين العراق والمانيا، واستثمار الفرص المتاحة لتوطيد التعاون الثنائي تحقيقاً للمصالح المشتركة، خصوصاً في القطاعات الاقتصادية والصناعية.

وشدد برهم صالح خلال لقائه وزير الخارجية الالماني هايكو ماس، والوفد المرافق له، على رغبة العراق الجادة بضرورة تنسيق المواقف مع الدول الأوروبية بشأن العديد من القضايا المهمة والتطورات على الساحتين الاقليمية والدولية، مجدداً موقف العراق الثابت تجاه أزمات المنطقة، موضحا ان تأسيس النظام الاقليمي المستقر، وتعزيز التكامل الدولي الإيجابي، والاعتراف بالمصالح المتبادلة، هو السبيل لإبعاد البلاد والمنطقة عن شبح الصراعات.

واضاف رئيس الجمهورية، ان العراق جزء أساسي من عمقه العربي والإسلامي، ولا يمكن التخلي عن مسؤوليات هذا الدور وفق مبدأ المصالح المتبادلة والمتشاركة في تحقيق الأمن والسلم بالمنطقة، مبيناً الاستمرار في توحيد الجهود الرامية الى اعتماد لغة الحوار البنّاء، والابتعاد عن منطق التدخل بشؤون الدول.

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