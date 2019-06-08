الارهاب الاقتصادي

2019/06/08 | 15:34

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- كتب / عمر امين عبد العباس… سيناريو جديد لضرب اقتصاد العراق وبطرق تدل على ان المسلسل الاجرامي بحق هذا الوطن لن يقف وينذر بالاخطر ان لم تتفق القوى باجمعها على ايقاف هذه الجرائم.جهات لاتريد للعراق ان يستقر اقتصادياً اضافة الى عدم رغبتها باستقراره سياسياً وامنياً.فعمليات حرق مزارع الحبوب مؤخرا في محافظات نينوى وكركوك […]

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