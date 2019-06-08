النوارس والصقور يتنافسان على مقعد في دوري الابطال

2019/06/08 | 15:38

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- العهد نيوز- بغداد

اكد الاتحاد العراقي لكرة القدم، أن الفائز من مباراة الكلاسيكو بين القوة الجوية والزوراء في كأس العراق، سيضمن المشاركة في دوري ابطال آسيا

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