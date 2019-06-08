2019/06/08 | 15:38

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

العهد نيوز - بغداد

أكد رئيس الجمهورية برهم صالح، لوزير الخارجية الالماني هايكو ماس، أن العراق لن يتخلى عن دوره في العالم العربي والاسلامي، مذكرا بموقف

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (رئيس الجمهورية لوزير الخارجية الالماني: موقف العراق ثابت تجاه أزمات المنطقة) نشر أولاً على موقع (العهد نيوز) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (رئيس الجمهورية لوزير الخارجية الالماني: موقف العراق ثابت تجاه أزمات المنطقة) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (العهد نيوز).