2019/06/08 | 15:40

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- الكروي يتفقد أبو خنازير لتعزيز الأمن فيها ضمن جهوده في تعزيز الأمن في عموم مناطق ديالى؛ أجرى النائب عن حزب المشروع العربي في العراق #مضرمعن_الكروي جولة تفقدية في قرية #أبو_خنازير بناحية أبي صيدا بهدف استتباب الأمن بعد حادثة الغدر الأخيرة التي ذهب ضحيتها عدد من الشهداء، كما أكد الكروي على ضرورة تعزيز الجهود لتقديم أفضل الخدمات والمساعدات الإنسانية للأهالي...

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (نشاطات المشروع العربي في العراق يوم السبت) نشر أولاً على موقع (صحيفة العراق الالكترونية) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (نشاطات المشروع العربي في العراق يوم السبت) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (صحيفة العراق الالكترونية).