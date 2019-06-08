الصحة تصدر إرشادات للمواطنين للوقاية إرتفاع درجات الحرارة

2019/06/08 | 15:40

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- اصدرت وزارة الصحة ،اليوم السبت، مجموعة من الارشادات للمواطنين للوقاية من الاثار الضارة بمناسبة ارتفاع درجات الحرارة في البلاد.

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